"Манчестер Сити" со счетом 5: 0 победил "Кристал Пэлас"
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. В матче 36-го тура чемпионата Англии “Манчестер Сити” принимал на “Этихад Стэдиум” игроков “Кристал Пэлас”, передает УНН со ссылкой на сайт “Манчестер Сити”.
Один из самых убедительных матчей в этом году провели “горожане”, одержав уверенную победу над совсем непростым соперником — 5: 0. Во многом помог “Манчестер Сити” быстрый гол, когда прошла быстрая атака у хозяев. После этого произошла ошибка в центре обороны противников и Давид Силва из пределов штрафной переправил мяч в сетку.
Все последующие взятия ворот состоялись уже во втором тайме. Сначала Венсан Компани отличился эффектным голом, отправив мяч в касание почти в девятку ворот “Кристал Пэлас”. На рубеже часа поединка футболисты “Манчестер Сити” обокрали оппонентов у чужой штрафной площадке и успешный удар нанес Кевин де Брюйне.
В последней 10-минутке еще отличились Стерлинг и Отаменди.
Стоит отметить, что “Манчестер Сити” (69 очков) делит третье место с “Ливерпулем” в турнирной таблице английского первенства, а “Кристал Пэлас” (38) располагается на 16-й строчке.
Заметим, что в следующем туре команду Хосепа Гвардиолы ожидает баталия с действующим чемпионом страны “Лестером”.