"Манчестер Сіті" з рахунком 5:0 переміг "Крістал Пелас"
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. У матчі 36-го туру чемпіонату Англії “Манчестер Сіті” приймав на “Етіхад Стедіум” гравців “Крістал Пелас”, передає УНН з посиланням на сайт “Манчестер Сіті”.
Один з найбільш переконливих матчів в цьому році провели “міщани”, здобувши впевнену перемогу над зовсім непростим суперником — 5:0. Багато в чому допоміг “Манчестер Сіті” швидкий гол, коли пройшла стрімка атака у господарів. Після цього сталася помилка в центрі оборони супротивників і Давид Сілва з меж штрафного майданчика переправив м’яч в сітку.
Усі наступні взяття воріт відбулися вже у другому таймі. Спочатку Венсан Компані відзначився ефектним голом, відправивши м’яч у дотик майже у дев’ятку воріт “Крістал Пелас”. На межі першої години поєдинку футболісти “Манчестер Сіті” обікрали опонентів біля чужого карного майданчику і успішний удар завдав Кевін де Брюйне.
В останній 10-хвилинці ще відзначилися Рахім Стерлінг і Ніколас Отаменді.
Варто відзначити, що “Манчестер Сіті” (69 очок) ділить третє місце з “Ліверпулем” у турнірній таблиці англійської першості, натомість “Крістал Пелас” (38) розташовується на 16-му рядку.
Зауважимо, що у наступному турі на команду Хосепа Гвардіоли очікує баталія з чинним чемпіоном країни “Лестером”.