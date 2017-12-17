"Манчестер Сити" установил рекорд Англии по количеству выигрышей подряд

Долгое время цифры на табло демонстрировали минимальное преимущество хозяев 1: 0 после гола Илкая Гюндогана на 14 минуте, пока не забил Де Брюйне на 70-й минуте, а затем Стерлинг оформил дубль в течение 10 минут (80, 90). Только в компенсированное время забил Сиссоко — 4: 1.

Таким образом, “Манчестер Сити” одержал 16-ю победу подряд, улучшив рекорд АПЛ и повторил достижение “Барселоны” сезона 2010/11, установленный нынешним наставником английского коллектива Хосепом Гвардиолой.

Стоит отметить, что отрыв “МС” (52) от второго клуба лиги “Манчестер Юнайтед” составляет уже 14 очков. “Тоттенхэм” на 7-й строчке — 31 очко.

Как повыдомляв УНН, украинец Зинченко дебютировал за “Манчестер Сити” в АПЛ.