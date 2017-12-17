"Манчестер Сіті" встановив рекорд Англії за кількістю виграшів поспіль
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. У центральному матчі 18-го туру чемпіонату Англії “Манчестер Сіті” вдома розгромив “Тотенхем”, інформує УНН з посиланням на сайт “городян”.
Довгий час цифри на табло демонстрували мінімальну перевагу господарів 1:0 після голу Ілкая Гюндогана на 14 хвилині, поки не забив Де Брюйне на 70-й хвилині, а потім Рахім Стерлінг оформив дубль протягом 10 хвилин (80, 90). Тільки в компенсований час забив Сіссоко — 4:1.
Таким чином, “Манчестер Сіті” здобув 16-ту перемогу поспіль, поліпшивши рекорд АПЛ і повторив досягнення “Барселони” сезону 2010/11, встановлений нинішнім наставником англійського колективу Хосепом Гвардіолою.
Варто відзначити, що відрив “МС” (52) від другого клубу ліги “Манчестер Юнайтеда” становить вже 14 очок. “Тотенхем” на 7-му рядку — 31 очко.
Як повыдомляв УНН, українець Зінченко дебютував за “Манчестер Сіті” в АПЛ.