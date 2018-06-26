Мамчур признал причастность своего помощника к стрельбе в Вишневом
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июня. УНН. Народный депутат Украины Юлий Мамчур признал причастность своего помощника к стрельбе у стадиона в городе Вишневое Киевской области. Об этом Мамчур написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
"... мне сообщили об инциденте, который произошел с участием моего помощника на общественных началах. Прежде всего, приношу извинения детям и родителям за его позорный поступок. Хочу подчеркнуть, что каждый человек, независимо от своего статуса, несет ответственность за свои действия перед законом", - написал Мамчур.
Он добавил, что принял решение о лишении мужчины, причастного к стрельбе, статуса помощника народного депутата на общественных началах.
Напомним, в Вишневом нетрезвый мужчина нанес касательное ранение с устройства для отстрела резиновых пуль несовершеннолетнему парню, который госпитализирован.