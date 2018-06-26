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Мамчур визнав причетність свого помічника до стрілянини у Вишневому

Мамчур визнав причетність свого помічника до стрілянини у Вишневому

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 червня. УНН. Народний депутат України Юлій Мамчур визнав причетність свого помічника до стрілянини біля стадіону у місті Вишневе Київської області. Про це Мамчур написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

“...мені повідомили про інцидент, що стався за участю мого помічника на громадських засадах. Перш за все, приношу вибачення дітям і батькам за його ганебний вчинок. Хочу наголосити, що кожна людина, незалежно від свого статусу, несе відповідальність за свої дії перед законом”, — написав Мамчур.

Він додав, що прийняв рішення про позбавлення чоловіка, причетного до стрілянини, статусу помічника народного депутата на громадських засадах.

Нагадаємо, у Вишневому нетверезий чоловік спричинив дотичне поранення із пристрою для відстрілу гумових куль неповнолітньому хлопцеві, якого госпіталізовано.

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