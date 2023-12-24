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"Мамай" - в СБУ рассказали о еще одном виде морских дронов, благодаря которым происходят удачные операции против врага

Киев  •  УНН

24 декабрь 2023, 19:14  •  16603 просмотра

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СБУ использует скоростной беспилотник "Мамай" для успешных морских операций, нанося значительный ущерб российским военно-морским объектам.

Служба безопасности Украины проводит успешные спецоперации на море не только благодаря "Sea Baby", но и используя другой дрон, имеющий название "Мамай". Об этом сообщили в СБУ и озвучили некоторые характеристики дрона, пишет УНН.

Так, "Мамай" сейчас является самым быстрым объектом в Черном море и может разгоняться до 110 км/ч.

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В то же время "Sea Baby", как говорит Василий Малюк, атаковал Крымский мост и другие вражеские объекты.

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"Это не просто военно-морской дрон, а многоцелевая платформа, которая сегодня эффективно используется", - отмечает Малюк.

В СБУ отметили, что благодаря успешным атакам фактически изменена философия проведения военно-морских операций. Так, в октябре 2022 года морские дроны СБУ атаковали вражеские корабли в Севастопольской бухте.

Тогда получили повреждения четыре военных судна, среди которых фрегат "Адмирал Макаров". А в этом году дроны Службы безопасности поразили ракетоносители "Самум" и "Павел Державин", танкер "SIG", десантный корабль "Оленегорский горняк", а еще нанесли повреждения большому военному буксиру "Николай Муру" и новейшему разведывательно-гидрографическому кораблю "Владимир Козицкий".

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Захар Подкидышев

Захар Подкидышев

Война
«Мамай» - в СБУ розповіли про ще один вид морських дронів, завдяки яким відбуваються вдалі операції проти ворога
"Mamai" - the SBU tells about another type of maritime drones, thanks to which successful operations against the enemy take place
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