Мама мальчика, который умер от рака, потратила 100 тыс. фунтов на азартные игры
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. Мама шестилетнего мальчика Тоби Найя из Лидса (Великобритания), который умер от рака, потратила 100 тысяч фунтов стерлингов (3,56 млн грн) пожертвований на азартные игры. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Mirror.
Стейси Уорсли призналась в мошенничестве с фондом, созданным для оплаты лечения редкого вида рака у ее тяжело больного сына Тоби Найя.
32-летняя женщина признала себя виновной в мошенничестве в суде Лидса менее чем через два месяца после смерти ее сына.
Уорсли, которую поддержали футболисты и фанаты Leeds United, злоупотребляла своим положением попечителя фонда, чтобы тратить деньги на азартные игры.
Полиция Западного Йоркшира подтвердила, что все деньги были возвращены.
Тоби был поставлен редкий диагноз - раковая нейробластома на его четвертый день рождения в январе 2017 года.
Семья мальчика обратилась с призывом собрать 200 тысяч фунтов стерлингов для оплаты лечения.
Цель по сбору средств была достигнута при огромной поддержке со стороны Leeds United.
Ребенок умер от опухоли головного мозга 12 января 2019 года.
Уорсли была освобождена под залог и будет приговорена 29 марта.
Напомним, мошенник украл 10 тыс. грн, которые предназначались на лечение больного раком мальчика.