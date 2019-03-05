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Мама хлопчика, який помер від раку, витратила 100 тис. фунтів на азартні ігри

Мама хлопчика, який помер від раку, витратила 100 тис. фунтів на азартні ігри

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 березня. УНН. Мама шестирічного хлопчика Тобі Найя з Лідса (Велика Британія), який помер від раку, витратила 100 тисяч фунтів стерлінгів (3,56 млн грн) пожертвувань на азартні ігри. Про це повідомляє УНН з посиланням на Mirror.

Стейсі Уорслі зізналася в шахрайстві з фондом, створеним для оплати лікування рідкісного виду раку у її важко хворого сина Тобі Найя.

32-річна жінка визнала себе винною в шахрайстві в суді Лідса менш ніж через два місяці після смерті її сина.

Уорслі, яку підтримали футболісти і фанати Leeds United, зловживала своїм становищем піклувальника фонду, щоб витрачати гроші на азартні ігри.

Поліція Західного Йоркшира підтвердила, що всі гроші були повернуті.

Тобі було поставлено рідкісний діагноз - ракова нейробластома на його четвертий день народження в січні 2017 року.

Сім'я хлопчика звернулася із закликом зібрати 200 тисяч фунтів стерлінгів для оплати лікування.

Мета по збору коштів була досягнута при величезній підтримці з боку Leeds United.

Дитина померла від пухлини головного мозку 12 січня 2019 року.

Уорслі була звільнена під заставу і буде засуджена 29 березня.

Нагадаємо, на Сумщині, в Лебедині поліція розшукувала шахрая, який зняв з банківської картки майже 10 тисяч гривень, що призначались на лікування хворого хлопчика.

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