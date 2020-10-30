Малюська заявил, что законопроект о "добропорядочности" КСУ проходит регистрацию в Раде

“Текст уже готов и, насколько я понимаю, сейчас он проходит регистрацию в Верховной Раде. Максимум завтра (30 октября, ред.) утром законопроект будет зарегистрирован и депутаты уже смогут с ним ознакомиться ”, - отметил министр.

Он добавил, что необходимо, чтобы парламент рассмотрел законодательный акт “оперативно”.

“Законопроект крайне сложный, соответственно, очевидно будут горячие дискуссии. Но больше шансов на то, что он будет принят, чем нет”, — сказал Малюська, отметив, что он знаком с текстом документа.

Министр отметил, что в Конституции нет четкого механизма проверки, очистки или перезагрузки состава Конституционного суда Украины.

“Соответственно, законопроект в канву, описанную Конституцией или законом о Конституционном суде, никак не вписывается. Соответственно, это скорее политико правовое решение, чем четкий, предусмотренный законом юридический механизм ... Речь безусловно идет о том, чтобы так же как это происходило с отдельными органами судебной власти, что все еще ожидает отдельные органы судейского самоуправления, например, как ВРП , так же будет ожидать Конституционный суд Украины. То есть речь будет идти о перезагрузке”, — рассказал Малюська.

Он добавил, что “Конституционный суд понес огромные репутационные потери, потерял доверие от общества и, соответственно, стал потенциально опасным для общества”.

“Неизвестно что действительно будет, потому что все ключевые реформы замыкаются на судьях Конституционного суда Украины. И сейчас началась абсолютно странная ситуация, когда решение прописывалось, подписывалось впопыхах, различные заявления сейчас от судей поступают, было очевидно, что был конфликт интересов. Соответственно, функционирования такого института сейчас вызвало немало проблем. Поэтому президент так и среагировал. Наверное, это решение больше политическое, чем юридическое, так как еще раз скажу, что юридически там выглядит как ловушка уверена, потому что изменение статуса Конституционного суда — это изменения в Конституцию, а изменения в Конституцию — обязательный этап прохождения — заключение Конституционного суда . Соответственно, эта юридическая ловушка и вызвала необходимость какой-то другой более креативной реакции”, — сказал министр.