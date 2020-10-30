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Малюська заявил, что законопроект о "добропорядочности" КСУ проходит регистрацию в Раде

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 октября. УНН. Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что законопроект о восстановлении добропорядочности Конституционного судопроизводства передан в Верховную Раду, сообщает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".

“Текст уже готов и, насколько я понимаю, сейчас он проходит регистрацию в Верховной Раде. Максимум завтра (30 октября, ред.) утром законопроект будет зарегистрирован и депутаты уже смогут с ним ознакомиться ”, - отметил министр.

Он добавил, что необходимо, чтобы парламент рассмотрел законодательный акт “оперативно”.

“Законопроект крайне сложный, соответственно, очевидно будут горячие дискуссии. Но больше шансов на то, что он будет принят, чем нет”, — сказал Малюська, отметив, что он знаком с текстом документа.

Министр отметил, что в Конституции нет четкого механизма проверки, очистки или перезагрузки состава Конституционного суда Украины.

“Соответственно, законопроект в канву, описанную Конституцией или законом о Конституционном суде, никак не вписывается. Соответственно, это скорее политико правовое решение, чем четкий, предусмотренный законом юридический механизм ... Речь безусловно идет о том, чтобы так же как это происходило с отдельными органами судебной власти, что все еще ожидает отдельные органы судейского самоуправления, например, как ВРП , так же будет ожидать Конституционный суд Украины. То есть речь будет идти о перезагрузке”, — рассказал Малюська.

Он добавил, что “Конституционный суд понес огромные репутационные потери, потерял доверие от общества и, соответственно, стал потенциально опасным для общества”.

“Неизвестно что действительно будет, потому что все ключевые реформы замыкаются на судьях Конституционного суда Украины. И сейчас началась абсолютно странная ситуация, когда решение прописывалось, подписывалось впопыхах, различные заявления сейчас от судей поступают, было очевидно, что был конфликт интересов. Соответственно, функционирования такого института сейчас вызвало немало проблем. Поэтому президент так и среагировал. Наверное, это решение больше политическое, чем юридическое, так как еще раз скажу, что юридически там выглядит как ловушка уверена, потому что изменение статуса Конституционного суда — это изменения в Конституцию, а изменения в Конституцию — обязательный этап прохождения — заключение Конституционного суда . Соответственно, эта юридическая ловушка и вызвала необходимость какой-то другой более креативной реакции”, — сказал министр.

Напомним, Конституционный суд Украины признал таким, что не соответствует Конституции Украины статью 366-1 УК, которая предусматривала ответственность за ложь в декларации.

Во время срочного заседания СНБО Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что ряд последних событий, связанных с решением КСУ, дает веские основания считать, что существует целостный план, направленный против основ украинской государственности.

Позже Президент Владимир Зеленский подписал Указ № 477/220 “О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 29 октября 2020 года “О принятии мер для восстановления нормативно-правового регулирования деятельности антикоррупционных органов и доверия к конституционного судопроизводства”, которым ввел в действие решение, принято на экстренном заседании СНБО.

Кроме того, 29 октября Кабинет министров Украины на внеочередном заседании принял Распоряжение, которым обязал НАПК безотлагательно восстановить доступ гражданам в реестр деклараций чиновников и обеспечить механизм их спецпроверки.

В результате этих решений Назка возобновило доступ к Реестру деклараций.

В свою очередь, Государственное бюро расследований вызвало Председателя Конституционного суда Украины Александра Тупицкого для допроса на 2 ноября.

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