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Малюська просит Раду немедленно запретить взыскание денег по делу ПриватБанка

Киев • УНН

 • 13898 просмотра

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Министр юстиции Украины Денис Малюська обратился к Верховной Раде с требованием немедленно запретить взыскание денег по делу ПриватБанка. Дело касается депозитов оффшорных компаний, связанных с семьей Суркисов, на сумму около 10 млрд гривен. Об этом министр написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

Малюська просит Раду немедленно запретить взыскание денег по делу ПриватБанка

Он отметил, что Министерство юстиции подготовило соответсвующий законопроект. Документ запрещает взимать средства из банка по решению суда.

"Уважаемые народные депутаты, пожалуйста, подпишите, зарегистрируйте и поддержите законопроект в наиболее сжатые сроки. У нас счет идет даже не на дни, а на часы", - написал Малюська.

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Напомним, 2 сентября Печерский районный суд Киева удовлетворил иск оффшорных компаний, связанных с семьей Суркисов, и разрешил принудительное взыскание средств с государственного ПриватБанка. Речь о сумме эквивалентной почти 10 млрд грн.

Решение назвали незаконным и в НБУ, и в Кабмине. Заявили, что принято оно не по существу спора, а также сообщили, что Украина готовит обжалование.

Справка: члены семьи Суркисов длительное время судятся с Национальным банком в связи с национализацией ПриватБанка. В нем (в кипрском филиале) Суркисы держали депозиты под рекордно высокие и несуществующие в других банках проценты.

В НБУ уверены, что олигархи получали кредиты и размещали их на депозиты не на рыночных условиях, благодаря вероятным особым договоренностям с бывшими владельцами ПриватБанка. Так же считают и американские аудиторы Kroll. Суркисы, в свою очередь, пытаются доказать, что "не связаны с бывшими владельцами банка", и отменить процедуру bail-in. При этом, они фактически подтверждают свою "связанность" в Лондонском суде, где признают наличие общих медиаактивов с бывшим владельцем банка.

Во время bail-in депозиты Суркисов на сумму 250 млн долларов обменяли на акции банка, которые Нацбанк выкупил за одну гривну.

15 июня Верховный суд не удовлетворил иск Суркисов о взыскании этих средств из Украины.

Поэтому, оффшорные компании семьи Суркисов (на которые были оформлены депозиты) подали очередной иск к ПриватБанку о порядке исполнения решения суда с 2017 года - тогда Киевский апелляционный административный суд обязал банк вернуть семье Суркисов 259 млн долл.

2 сентября Печерский районный суд Киева принял решение, что ПриватБанк должен вернуть братьям Суркисам 250 млн долл. и еще почти 100 млн долл. процентов.

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