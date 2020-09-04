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Малюська просить Раду негайно заборонити стягнення грошей у справі ПриватБанку

Київ • УНН

 • 13898 перегляди

КИЇВ. 4 вересня. УНН. Міністр юстиції України Денис Малюська звернувся до Верховної Ради з вимогою негайно заборонити стягнення грошей у справі ПриватБанку. Справа стосується депозитів офшорних компаній, пов'язаних з сім'єю Суркісів, на суму близько 10 млрд гривень. Про це міністр написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Малюська просить Раду негайно заборонити стягнення грошей у справі ПриватБанку

Він відзначив, що Міністерство юстиції підготувало відповідний законопроект. Документ забороняє стягувати кошти з банку за рішенням суду.

"Шановні народні депутати, будь ласка, підпишіть, зареєструйте і підтримайте законопроект в найбільш стислі терміни. У нас рахунок йде навіть не на дні, а на години", - написав Малюська.

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Нагадаємо, 2 вересня Печерський районний суд Києва задовольнив позов офшорних компаній, пов'язаних з сім'єю Суркісів, і дозволив примусове стягнення коштів з державного ПриватБанку. Мова про суму еквівалентну майже 10 млрд грн.

Рішення назвали незаконним і в НБУ, і в Кабміні. Заявили, що прийнято воно не по суті спору, а також повідомили, що Україна готує оскарження.

Довідка: члени сім'ї Суркісів тривалий час судяться з Національним банком у зв'язку з націоналізацією ПриватБанку. У ньому (в кіпрському філії) Суркіси тримали депозити під рекордно високі і неіснуючі в інших банках відсотки.

У НБУ впевнені, що олігархи отримували кредити і розміщували їх на депозити не на ринкових умовах, завдяки ймовірним особливими домовленостями з колишніми власниками ПриватБанку. Так само вважають і американські аудитори Kroll. Суркіси, в свою чергу, намагаються довести, що "не пов'язані з колишніми власниками банку", і скасувати процедуру bail-in. При цьому, вони фактично підтверджують свою "зв'язаність" в Лондонському суді, де визнають наявність загальних медіаактивів з колишнім власником банку.

Під час bail-in депозити Суркісів на суму 250 млн доларів обміняли на акції банку, які Нацбанк викупив за одну гривню.

15 червня Верховний суд не задовольнив позов Суркісів про стягнення цих коштів з України.

Тому, офшорні компанії сім'ї Суркісів (на які були оформлені депозити) подали черговий позов до ПриватБанку про порядок виконання рішення суду з 2017 року - тоді Київський апеляційний адміністративний суд зобов'язав банк повернути сім'ї Суркісів 259 млн дол.

2 вересня Печерський районний суд Києва прийняв рішення, що ПриватБанк повинен повернути братам Суркісам 250 млн дол. І ще майже 100 млн дол. відсотків.

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