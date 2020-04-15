Малюська объяснил, в каких случаях будет наступать ответственность по новому закону о сожжении травы

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Министр юстиции Украины Денис Малюська считает, что возможна ответственность по новому закону относительно повреждения объектов растительного мира за такие пожары, как в Чернобыльской зоне отчуждения. Об этом он сообщил в эфире "Завтрака с 1+1", передает УНН.