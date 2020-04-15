Малюська пояснив, у яких випадках наступатиме відповідальність за новим законом про спалення трави
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. Міністр юстиції України Денис Малюська вважає, що можлива відповідальність за новим законом стосовно пошкодження об'єктів рослинного світу за такі пожежі, як у Чорнобильській зоні відчуження. Про це він повідомив в ефірі "Сніданку з 1+1", передає УНН.
Відповідаючи на питання, як будуть накладатися штрафи за новою статтею щодо забруднення атмосферного повітря внаслідок порушення правил, що передбачає штраф від 1800 до 3600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до 3 років і чи будуть штрафувати тих, хто палить із балкону, Малюська зазначив: "Ця стаття, яка не буде стосуватися того, хто палить зі свого балкону".
"Ця стаття передбачає дійсно велику шкоду, завдану промисловим об’єктом, але це й може трапитися внаслідок пожежі на небезпечному об’єкті. Навіть, якщо ми зараз подивимося на ситуацію з Чорнобилем, потенційна відповідальність можлива, але потрібно аналізувати стан повітря. Від цигарки стан повітря на тривалий час не зміниться. Це визначатимуть експертизи", - додав він.
Нагадаємо, Верховна Рада України на позачерговому засіданні ухвалила в цілому проект закону №2339 щодо посилення відповідальності за пошкодження об'єктів рослинного світу.
Також уряд виділить 44,86 млн грн з резервного фонду Державного бюджету для здійснення додаткових заходів, пов’язаних з пожежами в Чорнобильській зоні відчуження.
Як раніше повідомляв УНН, 4 квітня о 13:22 до ДСНС надійшла інформація, що в Зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення поблизу села Володимирівка Котовського лісництва виникла верхова лісова пожежа на площі 20 га. Гасіння тривало 10 днів.