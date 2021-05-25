Мальта первая в Европе выработала коллективный иммунитет к COVID-19

$41.340.00
45.850.00
ukru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 36267 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 75733 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 91634 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 253127 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 145468 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 416699 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 321955 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 217421 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 246074 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 256116 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+15°
3м/с
42%
Популярные новости

В Киеве зафиксировано попадание обломков дрона - Кличко

5 апреля, 00:24 • 19843 просмотра

61 пострадавший в результате ракетной атаки на Кривой Рог, среди них 12 детей

5 апреля, 00:41 • 19049 просмотра

Германия профинансировала доступ Украины к спутниковому интернету Eutelsat – альтернативе Starlink

5 апреля, 01:11 • 19324 просмотра

Жаркая ночь в россии: два предприятия вспыхнули из-за атаки дронов

5 апреля, 03:39 • 18043 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 32183 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

06:50 • 18154 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 32389 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 150305 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 253127 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 416699 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Биньямин Нетаньяху

Скотт Бессент

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Европа

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 16698 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 25238 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 54336 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 78153 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 62842 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

ТикТок

Калибр (семейство ракет)

Старлинк

Instagram

Мальта первая в Европе выработала коллективный иммунитет к COVID-19

Киев • УНН

 • 37230 просмотра

КИЕВ. 25 мая. УНН. Мальта прививала 70% взрослого населения по крайней мере одним уколом, став первой страной Европейского Союза, которая достигла так называемого коллективного иммунитета. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Мальта первая в Европе выработала коллективный иммунитет к COVID-19

Детали

За прошедшую неделю на крошечном средиземноморском острове наблюдалось в среднем по три новых случая заражения вирусом, показатель положительной пробы был на уровне 0,2%. В понедельник, 24 мая, было зарегистрировано два новых случая.

В настоящее время вакцинация открыта для всех жителей Мальты старше 16 лет, и Ферн заявил, что дети в возрасте от 12 лет также будут привиты, как только европейские медицинские органы это позволят.

Цитата

“Вакцины вводятся со скоростью один раз в пять секунд / 42% взрослого населения получили две дозы”, — сказал министр здравоохранения Крис Ферн.

Он также сообщил, что 1 июля для вакцинированных людей будет отменено обязательное ношение масок на открытом воздухе, пока случаев вирусов оставаться мало.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Коллективный иммунитет к концу года: обнародованы Нацплан вакцинации украинский от COVID-19

Дополнительно

Ранее органы здравоохранения заявляли, что с 1 июня на пляжах больше не нужно носить маски. В понедельник были сняты ограничения по тренажерных залов и бассейнов, тогда как часы работы ресторанов были продлены до полуночи. Ранее им пришлось закрыть в 17:00.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,511.00
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,813.84