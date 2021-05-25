Мальта первая в Европе выработала коллективный иммунитет к COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 25 мая. УНН. Мальта прививала 70% взрослого населения по крайней мере одним уколом, став первой страной Европейского Союза, которая достигла так называемого коллективного иммунитета. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
За прошедшую неделю на крошечном средиземноморском острове наблюдалось в среднем по три новых случая заражения вирусом, показатель положительной пробы был на уровне 0,2%. В понедельник, 24 мая, было зарегистрировано два новых случая.
В настоящее время вакцинация открыта для всех жителей Мальты старше 16 лет, и Ферн заявил, что дети в возрасте от 12 лет также будут привиты, как только европейские медицинские органы это позволят.
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“Вакцины вводятся со скоростью один раз в пять секунд / 42% взрослого населения получили две дозы”, — сказал министр здравоохранения Крис Ферн.
Он также сообщил, что 1 июля для вакцинированных людей будет отменено обязательное ношение масок на открытом воздухе, пока случаев вирусов оставаться мало.
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Дополнительно
Ранее органы здравоохранения заявляли, что с 1 июня на пляжах больше не нужно носить маски. В понедельник были сняты ограничения по тренажерных залов и бассейнов, тогда как часы работы ресторанов были продлены до полуночи. Ранее им пришлось закрыть в 17:00.