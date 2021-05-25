Мальта перша в Європі виробила колективний імунітет до COVID-19

Деталі

За минулий тиждень на крихітному середземноморському острові спостерігалося в середньому по три нових випадки зараження вірусом, показник позитивної проби був на рівні 0,2%. У понеділок,24 травня, було зареєстровано два нових випадки.

В даний час вакцинація відкрита для всіх жителів Мальти старше 16 років, і Ферн заявив, що діти віком від 12 років також будуть щеплені, як тільки європейські медичні органи це дозволять.

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“Вакцини вводяться зі швидкістю один раз на п’ять секунд/ 42% дорослого населення отримали дві дози”, — сказав міністр охорони здоров’я Кріс Ферн.

Він також повідомив, що 1 липня для вакцинованих людей буде скасовано обов’язкове носіння масок на відкритому повітрі, доки випадків вірусів залишатиметься мало.

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Додатково

Раніше органи охорони здоров’я заявляли, що з 1 червня на пляжах більше не потрібно носити маски. У понеділок було знято обмеження щодо тренажерних залів та басейнів, тоді як години роботи ресторанів були продовжені до півночі. Раніше їм довелося закрити о 17:00.