Мальта не будет заправлять российские корабли на пути в Сирию
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Ни один военный корабль флота Российской Федерации не будет заправляться на Мальте на пути в Сирию. Об этом заявил министр иностранных дел страны Джордж Велла, передает УНН со ссылкой на Times of Malta.
Д.Велла опроверг информацию, согласно которой российские корабли планировали остановку на острове. При этом Дж.Велла не подтвердил и не опроверг информацию о том, делала ли российская сторона запрос об остановке флота.
Отметим, что информация о том, что военные корабли РФ остановятся на Мальте, появилась на сайте организации Avaaz.
Как сообщал УНН, эсминцы королевского флота отправились в направлении российских военных кораблей, которые будут перепливать Ла-Манш и направятся в сторону Сирии.