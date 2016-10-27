Мальта не будет заправлять российские корабли на пути в Сирию

Д.Велла опроверг информацию, согласно которой российские корабли планировали остановку на острове. При этом Дж.Велла не подтвердил и не опроверг информацию о том, делала ли российская сторона запрос об остановке флота.

Отметим, что информация о том, что военные корабли РФ остановятся на Мальте, появилась на сайте организации Avaaz.

Как сообщал УНН, эсминцы королевского флота отправились в направлении российских военных кораблей, которые будут перепливать Ла-Манш и направятся в сторону Сирии.