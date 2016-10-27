Мальта не буде заправляти російськиі кораблі на шляху до Сирії
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Жоден військовий корабель флоту Російської Федерації не буде заправлятися на Мальті на шляху до Сирії. Про це заявив міністр закордонних справ країни Джордж Велла, передає УНН з посиланням на Times of Malta.
Д.Велла спростував інформацію, за якою російські кораблі планували зупинку на острові.
При цьому Д.Велла не підтвердив і не спростував інформацію про те, чи робила російська сторона запит про зупинення флоту.
Як повідомляв УНН, есмінці королівського флоту відправились у напрямку російських військових кораблів, які перепливатимуть Ла-Манш і направляться у бік Сирії.