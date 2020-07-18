Малиновского признан лучшим футболистом Серии A после её восстановления
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. Полузащитник “Аталанты” и сборной Украины Руслан Малиновский стал лучшим футболистом итальянской Серии А после его восстановления, информирует УНН со ссылкой на ресурс WhoScored.
Украинцу нет равных за период после рестарта соревнований. Средняя оценка украинца 7 проведенных матчей — 8,5 балла. На втором месте в рейтинге — полузащитник “Интера” Алексис Санчес (8,46). Третья позиция у форварда “Ювентуса” Дибала (7,95).
Отметим, что после карантина в Серии А Малиновский провел 7 матчей (4 в стартовом составе), забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи.
Напомним, что украинец был объявлен лучшим футболистом матча Серии А.