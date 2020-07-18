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19 березня, 18:42 • 102171 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 144497 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 120671 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 134918 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 138788 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

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19 березня, 07:49 • 126141 перегляди

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19 березня, 06:32 • 175403 перегляди

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Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 125528 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 124359 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

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Маліновського визнано кращим футболістом Серії A після її відновлення

Маліновського визнано кращим футболістом Серії A після її відновлення

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 липня. УНН. Півзахисник “Аталанти” та збірної України Руслан Маліновський став кращим футболістом італійської Серії А після його відновлення, інформує УНН з посиланням на ресурс WhoScored.

Українцю немає рівних за період після рестарту змагань. Середня оцінка українця за 7 проведених матчів — 8,5 бали. На другому місці в рейтингу — півзахисник “Інтера” Алексіс Санчес (8,46). Третя позиція у форварда “Ювентуса” Пауло Дібали (7,95).

Відзначимо, що після карантину в Серії А Маліновський провів 7 матчів (4 в стартовому складі), забив 3 голи і віддав 4 результативні передачі.

Нагадаємо, що українця було оголошено кращим футболістом матчу Серії А.

Українські Національні Новини

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