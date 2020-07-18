Маліновського визнано кращим футболістом Серії A після її відновлення
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. Півзахисник “Аталанти” та збірної України Руслан Маліновський став кращим футболістом італійської Серії А після його відновлення, інформує УНН з посиланням на ресурс WhoScored.
Українцю немає рівних за період після рестарту змагань. Середня оцінка українця за 7 проведених матчів — 8,5 бали. На другому місці в рейтингу — півзахисник “Інтера” Алексіс Санчес (8,46). Третя позиція у форварда “Ювентуса” Пауло Дібали (7,95).
Відзначимо, що після карантину в Серії А Маліновський провів 7 матчів (4 в стартовому складі), забив 3 голи і віддав 4 результативні передачі.
Нагадаємо, що українця було оголошено кращим футболістом матчу Серії А.