Маліновського визнано кращим футболістом Серії A після її відновлення

Українцю немає рівних за період після рестарту змагань. Середня оцінка українця за 7 проведених матчів — 8,5 бали. На другому місці в рейтингу — півзахисник “Інтера” Алексіс Санчес (8,46). Третя позиція у форварда “Ювентуса” Пауло Дібали (7,95).

Відзначимо, що після карантину в Серії А Маліновський провів 7 матчів (4 в стартовому складі), забив 3 голи і віддав 4 результативні передачі.

Нагадаємо, що українця було оголошено кращим футболістом матчу Серії А.