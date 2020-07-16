Маліновського визнано кращим футболістом матчу Серії А

Видання поставило українцю максимально можливу оцінку — 10 балів. Аналогічний бал має і партнер українця по команді — Маріо Пашаліч, але саме українець отримав звання кращого у грі, яка завершилася на користь колективу з Бергамо (6:2).

За статистичними показниками Маліновський завдав три удари по воротах опонентів два з яких в площину, віддав 59 точних передач (88 відсотків точності), зробив 85 дотиків до м’яча і виграв одну верхову дуель.

Примітно, що “Аталанта” йде на другому місці за кількістю голів в топ-5 європейських ліг: “Баварія” — 100 голів, “Аталанта” — 93.