Малиновский признан лучшим футболистом матча Серии А
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский признан лучшим игроком “Аталанты” в матче 33-го тура чемпионата Италии по футболу против “Брешии”, сообщает УНН со ссылкой на портал WhoScored.
Издание поставило украинцу максимально возможную оценку — 10 баллов. Аналогичный балл имеет и партнер украинца по команде — Марио Пашалич, но именно украинец получил звание лучшего в игре, которая завершилась в пользу коллектива из Бергамо (6:2).
По статистическим показателям Малиновский нанес три удара по воротам оппонентов два из которых в плоскость, отдал 59 точных передач (88 процентов точности), сделал 85 касаний мяча и выиграл одну верховую дуэль.
Примечательно, что “Аталанта” идет на втором месте по количеству голов в топ-5 европейских лиг: “Бавария” — 100 голов, “Аталанта” — 93.