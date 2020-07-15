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19 березня, 18:42 • 102105 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 144331 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 120560 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 134810 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

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19 березня, 08:45 • 138691 перегляди

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Ексклюзив
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Маліновський оформив гол та дві результативні передачі у матчі Серії А

Маліновський оформив гол та дві результативні передачі у матчі Серії А

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 липня. УНН. Український півзахисник "Аталанти" Руслан Маліновський зробив два результативні паси і забив гол у матчі 33-го туру Серії А з "Брешією", передає кореспондент УНН.

Вже на другій хвилині клуб з Бергамо розпочав розгром суперника. Українець віддав результативний пас на хід в штрафну зону Пашалічу. Через 6 хвилин Торрегросса зрівняв рахунок. Після голу Де Рон (25) відзначився також Маліновський. Наш земляк обійшов суперника і з дальньої дистанції завдав точного пострілу лівою ногою в кут воріт.

Хет-трик у зустрічі оформив Пашаліч. Одну з результативних передач йому віддав Маліновський — 6:2 на користь “Аталанти”.

Примітно, що “Аталанта” піднялася на друге місце таблиці (70 очок). Свої матчі в цьому турі поки не зіграли “Інтер” і “Лаціо”, які відстають від команди з Бергамо на 2 очки.

Українські Національні Новини

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