Маліновський оформив гол та дві результативні передачі у матчі Серії А

Вже на другій хвилині клуб з Бергамо розпочав розгром суперника. Українець віддав результативний пас на хід в штрафну зону Пашалічу. Через 6 хвилин Торрегросса зрівняв рахунок. Після голу Де Рон (25) відзначився також Маліновський. Наш земляк обійшов суперника і з дальньої дистанції завдав точного пострілу лівою ногою в кут воріт.

Хет-трик у зустрічі оформив Пашаліч. Одну з результативних передач йому віддав Маліновський — 6:2 на користь “Аталанти”.

Примітно, що “Аталанта” піднялася на друге місце таблиці (70 очок). Свої матчі в цьому турі поки не зіграли “Інтер” і “Лаціо”, які відстають від команди з Бергамо на 2 очки.