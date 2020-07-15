Малиновский оформил гол и две результативные передачи в матче Серии А
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июля. УНН. Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский сделал два результативных паса и забил гол в матче 33-го тура серии А с "Брешии", передает корреспондент УНН.
Уже на второй минуте клуб из Бергамо начал разгром соперника. Украинец отдал результативный пас на ход в штрафную Пашалича. Через 6 минут Торрегросс сравнял счет. После гола Де Рон (25) отличился также Малиновский. Наш земляк обошел соперника и с дальней дистанции нанес точный выстрел левой ногой в угол ворот.
Хет-трик во встрече оформил Пашалич. Одна из результативных передач ему отдал Малиновский — 6:2 в пользу “Аталанты”.
Примечательно, что “Аталанта” поднялась на второе место таблицы (70 очков). Свои матчи в этом туре пока не сыграли “Интер” и “Лацио”, которые отстают от команды из Бергамо на 2 очка.