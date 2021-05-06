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Малиновский второй раз подряд признан лучшим футболистом месяца Серии А

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КИЕВ. 6 мая. УНН. Игрок среднего звена поля в составе сборной Украины — Руслан Малиновский, стал лучшим игроком месяца в “Аталанте”. Об этом сообщает пресс-служба клуба из Бергамо, передает УНН.

Детали

В прошлом месяце украинец сыграл в 5-ти матчах, в которых отметился тремя голами и пятью результативными передачами, что помогло ему завоевать вышеназванное звания.

Стоит отметить, что эту награду игрок получает второй раз подряд — в марте полузащитник также собрал больше всего голосов от фанов бергамьского коллектива.

Дополнение

Всего в чемпионате Италии в активе у Малиновского 6 голов и 10 результативных пасов в 32 матчах.

Справка

Малиновский перешел в “Аталанты” с “Генке” в 2019 году. Сейчас трансферная стоимость игрока составляет 21 млн. Евро.

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