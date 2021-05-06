Маліновського вдруге поспіль визнано найкращим футболістом місяця Серії А
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Гравець середньої ланки поля у складі збірної України — Руслан Маліновський, став найкращим гравцем місяця в “Аталанті”. Про це інформує пресслужба клубу з Бергамо, передає УНН.
Деталі
Минулого місяця українець зіграв в 5-ти матчах, в яких відзначився трьома голами і п’ятьма результативними передачами, що допомогло йому вибороти вищеназване звання.
Варто відзначити, що цю нагороду гравець отримує другий раз поспіль — у березні півзахисник також зібрав найбільше голосів від фанів бергамьского колективу.
Доповнення
Усього в чемпіонаті Італії в активі у Маліновського 6 голів і 10 результативних пасів у 32 матчах.
Довідка
Маліновський перейшов до “Аталанти” з “Генку” в 2019 році. Наразі трансферна вартість гравця сягає 21 млн. євро.