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Малиновский выбран лучшим футболистом матча Серии А

Киев • УНН

 • 20123 просмотра

КИЕВ. 16 мая. УНН. Украинский игрок ФК "Аталанта" получил признание по итогам матча 37-го тура чемпионата Италии против "Дженоа" (4:3), передает УНН со ссылкой на "WhoScored" и "SofaScore".

Малиновский выбран лучшим футболистом матча Серии А

Детали

Украинец, который отметился забитым голом и голевой передачей, получил оценку 8,8 по версии двух авторитетных порталов. Ближайшего конкурента (Дувана Запата) украинец обогнал на 0,4 и 0,5 баллов.

За время проведенное на поле центральный хавбек сделал 39 точных пасов из 44 (89 процентов), 5 ключевых передач и две обводки (50 процентов).

Дополнение

В текущем сезоне наш земляк провел 35 матчей, в которых отметился 8 голами и 12 результативными передачами.

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