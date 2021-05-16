Малиновский выбран лучшим футболистом матча Серии А
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. Украинский игрок ФК "Аталанта" получил признание по итогам матча 37-го тура чемпионата Италии против "Дженоа" (4:3), передает УНН со ссылкой на "WhoScored" и "SofaScore".
Детали
Украинец, который отметился забитым голом и голевой передачей, получил оценку 8,8 по версии двух авторитетных порталов. Ближайшего конкурента (Дувана Запата) украинец обогнал на 0,4 и 0,5 баллов.
За время проведенное на поле центральный хавбек сделал 39 точных пасов из 44 (89 процентов), 5 ключевых передач и две обводки (50 процентов).
Дополнение
В текущем сезоне наш земляк провел 35 матчей, в которых отметился 8 голами и 12 результативными передачами.