Маліновського обрано найкращим футболістом матчу Серії А

Деталі

Українець, який відзначився забитим голом і гольовою передачею, отримав оцінку 8,8 за версією двох авторитетних порталів. Найближчого конкурента (Дувана Запату) українець обігнав на 0,4 та 0,5 балів.

За час проведений на полі центральний хавбек зробив 39 точних пасів з 44 (89 відсотків), 5 ключових передач і два обведення (50 відсотків).

Доповнення

У поточному сезоні наш земляк провів 35 матчів, в яких відзначився 8 голами і 12 результативними передачами.