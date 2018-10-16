Малиновский и президентский замок: что известно о задержанном во Франции украинце и его жизни за рубежом

В Украине Малиновский был объявлен в розыск по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст.358 (подделка документов), ч. 4 ст. 190 (мошенничество в особо крупных размерах) УК.

По информации, известной УНН, речь идет в частности о деле по захвату стадиона СКА в Одессе, в котором замешаны чиновники Минобороны. Следует отметить, что афера с завладением этим стадионом стала одной из причин, почему Одесса выбыла из перечня украинских городов, где проходил чемпионат по футболу Евро-2012. Кроме того, Малиновский подозревается в мошенническом завладении правом собственности на компанию “Юг-Инвест”. И этим перечень подозрений не заканчивается. По неофициальной информации, Малиновский является фигурантом сразу нескольких уголовных производств.

Малиновский, в свое время, был задержан в аэропорту “Борисполь”, когда пытался покинуть Украину. Прокуратура обратилась в суд с ходатайством о заключении Малиновского под стражу. Однако Печерский суд отпустил Малиновского под залог в размере 429 000 грн. Позже Малиновский не появлялся в суд и был доставлен на судебное заседание принудительно, впоследствии он находился в больнице под наблюдением правоохранителей. Через некоторые время Малиновский просто исчез. Произошло это где-то в октябре 2014 года, а в январе 2015 года правоохранители объявили его в розыск.

Кроме того, имя Малиновского фигурирует в схемах на аграрном рынке, которые действовали во времена Януковича: склонение зернотрейдеров к сотрудничеству с определенными фирмами, которые занимались сертификацией качества зерна и фумигации. На местах эти схемы реализовывали местные бизнесмены, вероятно, в Одесской области этим мог заниматься именно Малиновский.

В украинских правоохранительных органах отметили, что Малиновский только бухгалтер одного из одесских предприятий. Однако, из тех же сообщений прокуратуры известно, что Малиновский причастен к махинациям вокруг Одесского припортового завода.

Так, из судебных материалов известно, что “в марте-апреле 2015 ЛИЦО_3 (Малиновский) и лицо по фамилии „Н“, как представители компании „Expotrade Global Limited“ заключили договоры на поставку международной компании „Dreymoor Fertilizers Overseas Pte Ltd“ 20000 тонн карбамида и аммиака с ПАО „Одесский припортовый завод“, однако условий договора не выполнили”. После перечисления более 12,7 млн евро на счет “Expotrade Global Limited” указанные лица исчезли.

Интересный факт. В Украине Малиновского было объявлено мертвым. Жена Малиновского в суде заявила, что 17 ноября 2014 года неизвестный через консьержа дома передал картонную коробку со свидетельством о смерти ее мужа и прахом. 20 ноября она похоронила прах. Отмечалось, что “смерть” наступила 25 октября 2014 года.

И вот он неожиданно “воскрес”. Как выяснилось за время своей “смерти” Малиновский не нуждался.

В январе 2018 года Франция начала расследование подозрительных операций по покупке замка за 3 миллиона евро люксембургской компанией, основным владельцем которой является гражданин Украины.

Когда Малиновского задержали, то также арестовали его имущество на 4,6 миллиона евро, включая замок во Франции, винтажный Rolls Royce Phantom и три произведения искусства Сальвадора Дали.

Какие картины Дали были арестованы не известно. А вот о замке, который приобрел украинец, известно довольно много.

69 акров земли, 30 комнат — замок для Малиновского

Жандармы департамента Кот-д’Ор несколько недель назад обыскали Шато-де-Ла-Рошпо — феодальный замок XII века в Ла-Рошпо, регионе французской Бургундии. Обыск был проведен в рамках расследования приобретения замка через оффшоры за деньги нажитые незаконным путем.

Эта информация также совпадает с размещенными во французских СМИ ранее сообщениями о том, что Шато-де-Ла-Рошпо был выставлен на продажу на сайте недвижимости Patrice Besse еще летом 2012 года и был продан в 2015 году, как тогда писали, “литовской семье, что живет в Люксембурге”. Так, предыдущие владельцы просили за угодья 3,2 млн евро. Выставленная на продажу недвижимость, площадью 69 акров, включала укрепленный замок из более чем 30 комнатами, а также два прилегающие здания и часть руин, оставшихся от замка 12 века.

Если говорить об истории Шато-де-Ла-Рошпо, то она берет свое начало еще в 11 веке. Вокруг замка можно заметить руины начального замка, построенного в 11 веке Александром Бургундским. В течение 15 века замок стал резиденцией лордов Ренье и Филиппа Пота, оба — рыцари Ордена Золотого руна, основанного Филиппом III Добрым, герцогом бургундским, в 1430 году. И Ренье, и Филипп Пот были советниками герцогов Бургундских.

Позже замок переходил из рук в руки. Его владельцами были члены семьи Монморанси и кардинал Рец. В 1789 году произошла Великая Французская революция, и замок был переименован в Château de la Roche Fidèle (“Замок верной горы”). Он был объявлен национальной собственностью и был приобретен подрядчиком, который снес часть зданий. Позже участок еще несколько раз сменил владельца. В 1893 году Мадам Карно, жена Сади Карно, президента Франции, купила руины Chateau de la Rochepot и предложила его в качестве подарка старшему сыну, полковнику Сади Карно. Он решил дать замку вторую жизнь и восстановить его в соответствии с оригинальным стилем 15-го века. На реконструкцию понадобилось более 25 лет. На строительных работах были задействованы около 600 жителей села Ла Рошпо. Сейчас же Шато-де-Ла-Рошпо считается одним из лучших примеров крепости лордов Средневековья.

Теперь следует дождаться решения французской Фемиды, которая вполне вероятно выдаст Малиновского Украине. И вот что интересно, какие фамилии высокопоставленных чиновников времен Януковича всплывут в его показаниях? И только ли времен экс-президента ...