Малиновський та президентський замок: що відомо про затриманого у Франції українця та його життя за кордоном

В Україні Малиновський був оголошений у розшук за підозрою у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 358 , ч. 4 ст.358 (підроблення документів), ч. 4 ст. 190 (шахрайство в особливо великих розмірах) ККУ.

За інформацією, відомою УНН, мова йде зокрема про справу щодо захоплення стадіону СКА в Одесі, в якому замішані чиновники Міноборони. Слід зауважити, що афера із заволодінням цим стадіоном стала однією з причин, чому Одеса вибула з переліку українських міст, де відбувався чемпіонат з футболу Євро-2012. Крім того, Малиновський підозрюється у шахрайському заволодінні правом власності на компанію “Юг-Инвест”. І цим перелік підозр не закінчується. За неофіційною інформацією, Малиновський є фігурантом одразу кількох кримінальних проваджень.

Малиновський свого часу був затриманий в аеропорту "Бориспіль", коли намагався покинути Україну. Прокуратура звернулася до суду з клопотанням про взяття Малиновського під варту. Однак Печерський суд відпустив Малиновського під заставу у розмірі 429 тисяч грн. Пізніше Малиновський не з’являвся до суду та був доставлений на судове засідання примусово, згодом він перебував у лікарні під наглядом правоохоронців. Через деяких час Малиновський просто зник. Сталося це десь у жовтні 2014 року, а у січні 2015 року правоохоронці оголосили його у розшук.

Крім того, ім’я Малиновського фігурує у схемах на аграрному ринку, які діяли за часів Януковича: схиляння зернотрейдерів на співробітництво з певними фірмами, які займалися сертифікацією якості зерна та фумігацією. На місцях ці схеми реалізовували місцеві бізнесмени, ймовірно, в Одеській області цим міг займатися саме Малиновський.

В українських правоохоронних органах зазначили, що Малиновський лишень бухгалтер одного з одеських підприємств. Однак, з тих же повідомлень прокуратури відомо, що Малиновський причетний до махінацій довкола Одеського припортового заводу.

Так, з судових матеріалів відомо, що “в березні-квітні 2015 року ОСОБА_3 (Малиновський) та особа на прізвище "Н", як представники компанії "Expotrade Global Limited" уклали договори на поставку міжнародній компанії "Dreymoor Fertilizers Overseas Pte Ltd" 20 000 тон карбаміду та аміаку з ПАТ "Одеський припортовий завод", проте умов договору не виконали”.

Після перерахування понад 12,7 млн євро на рахунок “Expotrade Global Limited” вказані особи зникли.

Цікавий факт. В Україні Малиновського було оголошено мертвим. Дружина Малиновського у суді заявила, що 17 листопада 2014 року невідома особа через консьєржа будинку передала картонну коробку зі свідоцтвом про смерть її чоловіка та прах. 20 листопада вона поховала прах. Зазначалося, що “смерть” настала 25 жовтня 2014 року.

І ось він несподівано “воскрес”. Як з'ясувалось за час своєї “смерті” Малиновський не бідував.

У січні 2018 року Франція розпочала розслідування підозрілих операцій щодо купівлі замку за 3 мільйони євро люксембурзькою компанією, основним власником якої є громадянин України.

Коли Малиновського затримали, то також арештували його майно на 4,6 мільйони євро, включаючи замок у Франції, вінтажний Rolls Royce Phantom і три витвори мистецтва Сальвадора Далі.

Які саме картини Далі були арештовані не відомо. А ось про замок, який придбав українець, відомо доволі багато.

69 акрів землі, 30 кімнат — замок для Малиновського

Жандарми департаменту Кот-д’Ор кілька тижнів тому обшукали Шато-де-Ла-Рошпот — феодальний замок XII століття в Ла-Рошпот, регіоні французської Бургундії. Обшук було проведено в рамках розслідування придбання замку через офшори за гроші нажиті незаконним шляхом.

Ця інформація також співпадає з розміщеними у французьких ЗМІ раніше повідомленнями про те, що Шато-де-Ла-Рошпо був виставлений на продаж на сайті нерухомості Patrice Besse ще влітку 2012 року та проданий в 2015 році, як тоді писали, “литовській сім’ї, що мешкає в Люксембурзі”. Так, попередні власники просили за угіддя 3,2 млн євро. Виставлена на продаж нерухомість, площею 69 акрів, включала укріплений замок з більш ніж 30 кімнатами, а також дві прилеглі будівлі і частину руїн, що залишились від замку 12 століття.

Якщо говорити про історію Шато-де-Ла-Рошпо, то вона бере свій початок ще в 11 столітті. Навколо замку можна помітити руїни початкового замку, побудованого в 11 столітті Олександром Бургундським. Протягом 15 століття замок став резиденцією лордів Реньє і Філіпа Пота, обидва — лицарі Ордена Золотого руна, заснованого Філіпом III Добрим, герцогом бургундським, в 1430 році. І Реньє, і Філіп Пот були радниками герцогів Бургундських.

Пізніше замок переходив з рук в руки. Його власниками були члени сім’ї Монморансі і кардинал Рец. У 1789 році сталася Велика Французька революція, і замок був перейменований в Château de la Roche Fidèle ( “Замок вірної гори”). Він був оголошений національною власністю і був придбаний підрядником, який зніс частину будівель. Пізніше ділянка ще декілька разів змінила власника. У 1893 році Мадам Карно, дружина Саді Карно, президента Франції, купила руїни Chateau de la Rochepot і запропонувала його в якості подарунка старшому синові, полковнику Саді Карно. Він вирішив дати замку друге життя і відновити його у відповідності з оригінальним стилем 15-го століття. На реконструкцію знадобилося більше 25 років. На будівельних роботах були задіяні близько 600 жителів села Ла Рошпо. Зараз же Шато-де-Ла-Рошпо вважається одним з кращих прикладів фортеці лордів Середньовіччя.

Тепер слід дочекатися рішення французької Феміди, яка цілком ймовірно видасть Малиновського Україні. І тоді цікаво, які прізвища високопосадовців часів Януковича випливуть в його свідченнях? І чи тільки часів екс-президента...