Малиновский прокомментировал интерес со стороны "Динамо"

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 107561 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 115144 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 153227 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 146927 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 137623 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128758 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 172960 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

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7 марта, 06:35 • 118122 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141673 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145421 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Малиновский прокомментировал интерес со стороны "Динамо"

Малиновский прокомментировал интерес со стороны "Динамо"

Киев  •  УНН

 • 8730 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Футболист сборной Украины Руслан Малиновский назвал чемпионат Бельгии сильнее украинского и прокомментировал информацию об интересе со стороны “Динамо”, сообщает УНН со ссылкой на сайт “Команда номер один”.

“Читал украинские СМИ и, признаться, удивился. Кто это придумал (об интересе со стороны „Динамо“ — ред.) — не знаю. Но лично ко мне никто не обращался. И как могут обращаться, если сезон в самом разгаре, а окно переходов откроется только в январе? Не хочется повторяться, но в тот момент, когда мне пришлось выбирать, в академии „Шахтера“ были гораздо лучшие условия, чем в школе „Динамо“. Президент донецкого клуба сделал все, чтобы у ребят была возможность расти и прогрессировать — вложил очень большие деньги. Сегодня видны плоды этой работы, хотя и „динамовская“ академия сильно прибавила”, — заявил футболист.

Кроме того представитель “Генке” сравнил силу чемпионатов Украины и Бельгии.

“Будем откровенны — уровень чемпионата Бельгии сейчас выше. Мы играли в Льеже — 35 тысяч зрителей, поехали в Антверпен — почти 20 тысяч, а на домашний поединок с „Брюгге“ пришло 24 тысяч болельщиков. Полный стадион. В такой атмосфере всегда приятно играть, без нее тебе будет сложно прогрессировать. Хочется выступать на высоком уровне и показать себя в Европе”, — добавил игрок.

Напомним, что ранее появилась информация о заинтересованности “бело-синих” кандидатурой Малиновского.

Украинские Национальные Новости

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