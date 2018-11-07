Малиновский прокомментировал интерес со стороны "Динамо"

“Читал украинские СМИ и, признаться, удивился. Кто это придумал (об интересе со стороны „Динамо“ — ред.) — не знаю. Но лично ко мне никто не обращался. И как могут обращаться, если сезон в самом разгаре, а окно переходов откроется только в январе? Не хочется повторяться, но в тот момент, когда мне пришлось выбирать, в академии „Шахтера“ были гораздо лучшие условия, чем в школе „Динамо“. Президент донецкого клуба сделал все, чтобы у ребят была возможность расти и прогрессировать — вложил очень большие деньги. Сегодня видны плоды этой работы, хотя и „динамовская“ академия сильно прибавила”, — заявил футболист.

Кроме того представитель “Генке” сравнил силу чемпионатов Украины и Бельгии.

“Будем откровенны — уровень чемпионата Бельгии сейчас выше. Мы играли в Льеже — 35 тысяч зрителей, поехали в Антверпен — почти 20 тысяч, а на домашний поединок с „Брюгге“ пришло 24 тысяч болельщиков. Полный стадион. В такой атмосфере всегда приятно играть, без нее тебе будет сложно прогрессировать. Хочется выступать на высоком уровне и показать себя в Европе”, — добавил игрок.

Напомним, что ранее появилась информация о заинтересованности “бело-синих” кандидатурой Малиновского.