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Маліновський прокоментував інтерес збоку "Динамо"

Маліновський прокоментував інтерес збоку "Динамо"

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 листопада. УНН. Футболіст збірної України Руслан Маліновський назвав чемпіонат Бельгії сильнішим за український та прокоментував інформацію щодо інтересу збоку “Динамо”, повідомляє УНН із посиланням на сайт “Команда номер один”.

“Читав українські ЗМІ і, зізнатися, дивувався. Хто це придумав (про інтерес збоку „Динамо“ — ред.) — не знаю. Але особисто до мене ніхто не звертався. Та й як можуть звертатися, якщо сезон в самому розпалі, а вікно переходів відкриється тільки в січні? Не хочеться повторюватися, але в той момент, коли мені довелося вибирати, в академії „Шахтаря“ були набагато кращі умови, ніж в школі „Динамо“. Президент донецького клубу зробив все, щоб у хлопців була можливість рости і прогресувати — вклав дуже великі гроші. Сьогодні видно плоди цієї роботи, хоча і „динамівська“ академія сильно додала”, — заявив футболіст.

Крім того представник “Генку” порівняв силу чемпіонатів України та Бельгії.

“Будемо відверті — рівень чемпіонату Бельгії зараз вище. Ми грали в Льєжі — 35 000 глядачів, поїхали в Антверпен — майже 20 000, а на домашній поєдинок з „Брюгге“ прийшло 24 000 уболівальників. Повний стадіон. У такій атмосфері завжди приємно грати, без неї тобі буде складно прогресувати. Хочеться виступати на високому рівні і показати себе в Європі”, — додав гравець.

Нагадаємо, що раніше з’явилася інформація щодо зацікавленості “біло-синіх” кандидатурою Маліновського.

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