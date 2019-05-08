Малиновский занял второе место за звание лучшего футболиста чемпионата Бельгии
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский оказался в шаге от получения награды лучшему игроку сезона в чемпионате Бельгии, сообщает УНН со ссылкой на сайт чемпионата.
Украинский футболист уступил победителю с "Брюгге" Хэнку Ванакену только 13-ю баллами респондентов. Бельгиец набрал 361 очко, а наш земляк - 348.
Замкнул тройку с 242 баллами бывший футболист "Генка", а ныне игрок "Торонто" Алехандро Посуэло.
Примечательно, что голосование проводилось среди футболистов, а сам победитель заявил, что отдал свои три очка Малиновскому, так как он этого заслуживает.
Отметим, что в активе Малиновского 49 проведенных матчей во всех турнирах при 16 забитых голах и 13 ассистов.