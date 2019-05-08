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Маліновський посів друге місце за звання кращого футболіста чемпіонату Бельгії

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 травня. УНН. Півзахисник збірної України Руслан Маліновський опинився за крок до отримання нагороди кращому гравцеві сезону в чемпіонаті Бельгії, повідомляє УНН з посиланням на сайт чемпіонату.

Український футболіст поступився переможцю з "Брюгге" Хенку Ванакену лише 13-ма балами респондентів. Бельгієць набрав 361 очко, а наш земляк – 348.

Замкнув трійку з 242 балами колишній футболіст "Генка", а нині гравець "Торонто" Алехандро Посуело.

Примітно, що голосування проводилося серед футболістів а сам переможець заявив, що віддав свої три очки Маліновському, так як він на це заслуговує.

Відзначимо, що в активі Маліновського 49 проведених матчів у всіх турнірах при 16 забитих голах і 13 асистах.

Українські Національні Новини

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