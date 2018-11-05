Малайзия: запасы пальмового масла достигли трехлетнего максимума
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Запасы пальмового масла в Малайзии увеличились до 3 млн тонн, достигнув показателей 3-летнего максимума, передает УНН со ссылкой на theedgemarkets.com.
Сообщается, что Малайзии удалось нарастить запасы пальмового масла в результате сезонного роста производства продукта.
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Также высокий уровень запасов пальмового масла объясняется отсутствием спроса со стороны крупных покупателей. В частности, речь идет об Индии и Китае.
“Рост запасов пальмового масла в Малайзии может оказать дальнейшее давление на стоимость продукта, которая на прошлой неделе достигла трехлетнего минимума”, — пишет издание.
Напомним, как сообщалось ранее, Евросоюз постепенно отказывается от пальмового масла.
Украина тем временем не сбавляет темпов импорта пальмового масла. В январе-сентябре 2018 года в нашу страну было импортировано уже 167 тыс. тонн этого продукта.
По данным эксперта Алексея Дорошенко, украинские производители скрывают использование пальмового масла в продуктах питания. Чаще всего пальмовые жиры используют в молочной и кондитерской промышленности. Кроме того, пальмовое масло добавляют во многие продукты детского питания, в том числе и молочные смеси для младенцев.
Отметим, что украинский парламент проголосовал в первом чтении за законопроект, предполагающий запрет на использование пальмового масла в продуктах питания. Документ готовят ко второму чтению, однако сроки его рассмотрения пока не известны.