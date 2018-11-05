Малайзія: запаси пальмової олії досягли трирічного максимуму
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Запаси пальмової олії в Малайзії збільшилися до 3 млн тонн, досягнувши показників 3-річного максимуму, передає УНН з посиланням на theedgemarkets.com.
Повідомляється, що Малайзії вдалося наростити запаси пальмового масла в результаті сезонного зростання виробництва продукту.
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Також високий рівень запасів пальмової олії пояснюється відсутністю попиту з боку великих покупців. Зокрема, мова йде про Індію і Китай.
“Зростання запасів пальмової олії в Малайзії може надати подальший тиск на вартість продукту, яка минулого тижня досягла трирічного мінімуму”, — пише видання.
Нагадаємо, як повідомлялося раніше, Євросоюз поступово відмовляється від пальмової олії.
Україна тим часом не збавляє темпів імпорту пальмової олії. У січні-вересні 2018 року в нашу країну було імпортовано вже 167 тис. тонн цього продукту.
За даними експерта Олексія Дорошенка, українські виробники приховують використання пальмової олії в продуктах арчування. Найчастіше пальмові жири використовують в молочній і кондитерській промисловості. Крім того, пальмову олію додають в багато продуктів дитячого харчування, зокрема і молочні суміші для немовлят.
Відзначимо, що український парламент проголосував у першому читанні за законопроект, що передбачає заборону на використання пальмової олії в продуктах харчування. Документ готують до другого читання, однак терміни його розгляду поки не відомі.