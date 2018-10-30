Евросоюз постепенно отказывается от пальмового масла

При этом, по сравнению с прошлым сезоном, ЕС нарастил импорт сои на 5% до 4,1 млн т, и сократил импорт соевого шрота на 19% до 5,4 млн т.

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Как писал УНН, Украина не сбавляет темпов импорта пальмового масла. В январе-сентябре 2018 года в нашу страну было импортировано уже 167 тыс. тонн этого продукта.

По данным эксперта Алексея Дорошенко, украинские производители скрывают использование пальмового масла в продуктах питания. Чаще всего пальмовые жиры используют в молочной и кондитерской промышленности. Кроме того, пальмовое масло добавляют во многие продукты детского питания, в том числе, и молочные смеси для младенцев.

Отметим, что украинский парламент проголосовал в первом чтении за законопроект, предполагающий запрет на использование пальмового масла в продуктах питания. Документ готовят ко второму чтению, однако, сроки его рассмотрения пока не известны.