Украина не сбавляет темпов импорта пальмового масла - статистика
Киев • УНН
КИЕВ. 17 октября. УНН. Украина в январе-сентябре 2018 года импортировала 167 тыс. тонн пальмового масла. Об этом сообщила Государственная фискальная служба Украины, передает УНН.
В частности, только в сентябре этого года из Индонезии было импортировано 13,2 тыс. тонн пальмового масла, из Малайзии — 2,7 тыс. тонн, из Швеции — 131 тонну, из других стран — 103 тонны.
При этом на экспорт из Украины за 9 месяцев текущего года было поставлено лишь 2,5 тыс. тонн пальмового масла.
Как писал УНН, Беларусь инициировала запрет на использование пальмового масла в детском питании.
В Украине тем временем, как отметил депутат Сергей Тригубенко, такой вопрос “живет” пока только на уровне разговоров.
Политик отметил, в Украине сегодня сложно найти молочную смесь для детей, которая не содержала бы “пальмы”.
“Никаких ограничений на законодательном уровне в нашей стране по этому вопросу не существует. И одно дело, когда взрослый потребитель сознательно выбирает продукцию, принимая ее состав, и совсем другое, когда речь идет о продукте первой необходимости (при отсутствии грудного молока у матери) и отсутствие альтернативы”, — считает Тригубенко.
Он напомнил, что Рада приняла в первом чтении законопроект о запрете пальмового масла в продуктах питания.
“Документ готовится ко второму чтению и должен быть принят с учетом дополнений”, — уточнил парламентарий.