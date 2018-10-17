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Україна не збавляє темпів імпорту пальмової олії - статистика

Україна не збавляє темпів імпорту пальмової олії - статистика

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Україна в січні-вересні 2018 року імпортувала 167 тис. тонн пальмової олії. Про це повідомила Державна фіскальна служба України, передає УНН.

Зокрема, тільки у вересні цього року з Індонезії було імпортовано 13,2 тис. тонн пальмової олії, з Малайзії - 2,7 тис. тонн, з Швеції - 131 тонну, з інших країн - 103 тонни.

При цьому на експорт з України за 9 місяців поточного року було поставлено лише 2,5 тис. тонн пальмової олії.

Як писав УНН, Білорусь ініціювала заборону на використання пальмової олії в дитячому харчуванні.

В Україні тим часом, як зазначив депутат Сергій Тригубенко, таке питання "живе" поки тільки на рівні розмов.

Політик зазначив, в Україні сьогодні складно знайти молочну суміш для дітей, яка не містила б "пальми".

"Ніяких обмежень на законодавчому рівні в нашій країні з цього питання не існує. І одна справа, коли дорослий споживач свідомо вибирає продукцію, приймаючи її склад, і зовсім інша, коли мова йде про продукт першої необхідності (при відсутності грудного молока у матері) і відсутність альтернативи", - вважає Тригубенко.

Він нагадав, що Рада прийняла в першому читанні законопроект про заборону пальмової олії в продуктах харчування.

"Документ готується до другого читання і повинен бути прийнятий з урахуванням доповнень", - уточнив парламентар.

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