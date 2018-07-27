Нардеп объяснил, почему растет импорт пальмового масла в Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. Украина в январе-июне 2018 года импортировала почти 100 тыс. тонн пальмового масла, и это является "очередным рекордом", которым, к сожалению, нет повода гордиться. Об этом странице в Facebook написал нардеп Сергей Тригубенко, передает УНН.
Он отметил, что такие объемы пальмового сырья украинские производители используют для удешевления молочной продукции.
"Украинцы сегодня покупают только самые нужные продукты, покупательная способность низкая, соответственно уровень потребления также падает... Куда же тогда идут эти 100 тыс. тонн пальмового масла?
Правильно, для изготовления более дешевых аналогов молочных продуктов, то есть спредов, для замены жиров животного происхождения в сметане и сырах, для повсеместного применения в кондитерской отрасли.
Вместе с тем, на рынке вы не увидите пальмового масла в составе молочных продуктов. Это тщательно скрывается производителями, а соответственно - нас дурят чуть ли не у каждого прилавка", - отметил он.
Тригубенко напомнил, что в парламенте есть закон о запрете "пальмы" в продуктах питания. Его уже рассмотрели и проголосовали в первом чтении.
"Многие критикуют (этот документ - ред.), намекая на то, что он фактически дублирует и так уже существующие ограничения на использование пальмового масла в молочной отрасли.
Но если эти правила игнорируются? Если ответственности за их нарушения нет? Так, по моему убеждению, закон таки надо голосовать", - добавил политик.
Напомним, по оценкам Госпродпотребслужбы, более 70% сливочного масла на украинском рынке - фальсификат.
Также напомним, ВОЗ разработала план по исключению трансжиров из продуктов питания.