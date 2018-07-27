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Нардеп пояснив, чому росте імпорт пальмової олії в Україну

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 липня. УНН. Україна в січні-червні 2018 року імпортувала майже 100 тис. тонн пальмової олії, і це є “черговим рекордом”, яким, на жаль, немає приводу пишатися. Про це сторінці у Facebook написав нардеп Сергій Тригубенко, передає УНН.

Нардеп пояснив, чому росте імпорт пальмової олії в Україну

Він зауважив, що такі об’єми пальмової сировини українські виробники використовують для здешевлення молочної продукції.

“Українці сьогодні купують лише найпотрібніші продукти, купівельна спроможність низька, відповідно рівень споживання також падає... Куди ж тоді йдуть ці 100 тис. тонн пальмової олії?

Правильно, для виготовлення більш дешевих аналогів молочних продуктів, тобто спредів, для заміни жирів тваринного походження у сметані та сирах, для повсюдного застосування у кондитерській галузі тощо.

Разом з тим, на ринку ви не побачите пальмової олії у складі молочних продуктів. Це ретельно приховується виробниками, а відповідно — нас дурять чи не біля кожного прилавку”, — зазначив він.

Тригубенко нагадав, що у парламенті є закон про заборону “пальми” в продуктах харчування. Його вже розглянули та проголосували у першому читанні.

“Багато хто критикує (цей документ — ред.), натякаючи на те, що він фактично дублює і так вже існуючі обмеження на використання пальмової олії у молочній галузі.

Але ж якщо ці правила ігноруються? Якщо відповідальності за їх порушення немає? То, на моє переконання, закон таки треба голосувати”, — додав політик.

Нагадаємо, за оцінками Держпродспоживслужби, більше 70% вершкового масла на українському ринку — фальсифікат.

Також нагадаємо, ВООЗ розробила план із виключення трансжирів з продуктів харчування.

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