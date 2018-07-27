Нардеп пояснив, чому росте імпорт пальмової олії в Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня. УНН. Україна в січні-червні 2018 року імпортувала майже 100 тис. тонн пальмової олії, і це є “черговим рекордом”, яким, на жаль, немає приводу пишатися. Про це сторінці у Facebook написав нардеп Сергій Тригубенко, передає УНН.
Він зауважив, що такі об’єми пальмової сировини українські виробники використовують для здешевлення молочної продукції.
“Українці сьогодні купують лише найпотрібніші продукти, купівельна спроможність низька, відповідно рівень споживання також падає... Куди ж тоді йдуть ці 100 тис. тонн пальмової олії?
Правильно, для виготовлення більш дешевих аналогів молочних продуктів, тобто спредів, для заміни жирів тваринного походження у сметані та сирах, для повсюдного застосування у кондитерській галузі тощо.
Разом з тим, на ринку ви не побачите пальмової олії у складі молочних продуктів. Це ретельно приховується виробниками, а відповідно — нас дурять чи не біля кожного прилавку”, — зазначив він.
Тригубенко нагадав, що у парламенті є закон про заборону “пальми” в продуктах харчування. Його вже розглянули та проголосували у першому читанні.
“Багато хто критикує (цей документ — ред.), натякаючи на те, що він фактично дублює і так вже існуючі обмеження на використання пальмової олії у молочній галузі.
Але ж якщо ці правила ігноруються? Якщо відповідальності за їх порушення немає? То, на моє переконання, закон таки треба голосувати”, — додав політик.
Нагадаємо, за оцінками Держпродспоживслужби, більше 70% вершкового масла на українському ринку — фальсифікат.
Також нагадаємо, ВООЗ розробила план із виключення трансжирів з продуктів харчування.