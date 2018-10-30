Євросоюз поступово відмовляється від пальмової олії

КИЇВ. 30 жовтня. УНН. За даними Єврокомісії, з початку сезону, який стартував 1 липня, до 28 жовтня Євросоюз скоротив імпорт пальмової олії на 13% до 2,2 млн т. Про це повідомляє агентство Reuters, передає УНН.