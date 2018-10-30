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Євросоюз поступово відмовляється від пальмової олії

Євросоюз поступово відмовляється від пальмової олії

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 жовтня. УНН. За даними Єврокомісії, з початку сезону, який стартував 1 липня, до 28 жовтня Євросоюз скоротив імпорт пальмової олії на 13% до 2,2 млн т. Про це повідомляє агентство Reuters, передає УНН.

При цьому, в порівнянні з минулим сезоном, ЄС наростив імпорт сої на 5% до 4,1 млн т, і скоротив імпорт соєвого шроту на 19% до 5,4 млн т.

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Як писав УНН, Україна не збавляє темпів імпорту пальмової олії. У січні-вересні 2018 року в нашу країну було імпортовано вже 167 тис. тонн цього продукту.

За даними експерта Олексія Дорошенка, українські виробники приховують використання пальмової олії в продуктах харчування. Найчастіше пальмові жири використовують в молочній і кондитерській промисловості. Крім того, пальмову олію додають в багато продуктів дитячого харчування, в тому числі, і молочні суміші для немовлят.

Відзначимо, що український парламент проголосував у першому читанні за законопроект, що передбачає заборону на використання пальмової олії в продуктах харчування. Документ готують до другого читання, однак, терміни його розгляду поки невідомі.

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