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Малайзия выслала в Индонезию студентов из-за связанных с "ИГ" изображений

Малайзия выслала в Индонезию студентов из-за связанных с "ИГ" изображений

Киев • УНН

 • 8073 просмотра

КИЕВ. 12 января. УНН. Полиция Малайзии депортировала на родину восемь индонезийских студентов после того, как на телефоне одного из них нашли изображения, имеющие отношение к террористической группировке "Исламское государство" сообщает УНН со ссылкой на Синьхуа.

Студентов задержали на границе с Сингапуром. На телефоне одного из них нашли связанные с "ИГ" фотографии, в том числе изображения самодельного взрывного устройства, изготовленного из ботинка.

После допроса стало известно, что изображение попало на телефон с группового чата в мессенджере WhatsApp. С какой целью подозреваемые намеревались прибыть в Сингапур, пока неизвестно.

В Малайзии студенты из Индонезии находились с 4 января, чтобы воспользоваться медицинскими услугами, узнать об образовательной системе и провести несколько дней в регионе Патани. На родину студентов отправили на пароме.

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