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Малайзія вислала в Індонезію студентів через пов'язані з "ІД" зображеннями

Малайзія вислала в Індонезію студентів через пов'язані з "ІД" зображеннями

Київ • УНН

 • 8073 перегляди

КИЇВ. 12 січня. УНН. Поліція Малайзії депортувала на батьківщину вісім індонезійських студентів після того, як на телефоні одного з них знайшли зображення, що мають відношення до терористичного угруповання “Ісламська держава” повідомляє УНН з посиланням на Сіньхуа.

Студентів затримали на кордоні з Сінгапуром. На телефоні одного з них знайшли пов’язані з “ІД” фотографії, зокрема зображення саморобного вибухового пристрою, виготовленого з черевика.

Після допиту стало відомо, що зображення потрапило на телефон з групового чату в месенджері WhatsApp. З якою метою підозрювані мали намір прибути в Сінгапур, поки невідомо.

У Малайзії студенти із Індонезії перебували з 4 січня, щоб скористатися медичними послугами, дізнатися про освітню систему і провести кілька днів у регіоні Патані. На батьківщину студентів відправили на поромі.

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