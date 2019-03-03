Малайзия готова возобновить поиски пропавшего самолета рейса MH370
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. Малайзия рассмотрит возможность восстановления поиска пропавшего самолета рейса Malaysia Airlines MH370. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министра транспорта Малайзии Энтони Локи, передает УНН.
По словам министра, поиски будут восстановлены в случае получения реальных предложений от заинтересованных компаний.
Он также заверил, что Малайзия готова выплатить вознаграждение компаниям, которые найдут следы пропавшего самолета.
Напомним, самолет Boeing 777 с 239 людьми на борту, летевший из Малайзии в Пекин исчез 8 марта 2014 года. На сегодня удалось обнаружить лишь несколько его обломков.
В 2017 году Австралия, Китай и Малайзия приостановили подводные поиски MH370.