Малайзія готова відновити пошуки зниклого літака рейсу MH370

За словами міністра, пошуки будуть відновлені у разі отримання реальних пропозицій від зацікавлених компаній.

Він також запевнив, що Малайзія готова виплатити винагороду компаніям, які знайдуть сліди зниклого літака.

Нагадаємо, літак Boeing 777 з 239 людьми на борту, що летів з Малайзії в Пекін зник 8 березня 2014 року. Станом на сьогодні вдалося виявити лише кілька його уламків.

У 2017 році Австралія, Китай і Малайзія призупинили підводні пошуки MH370.