Малайзія готова відновити пошуки зниклого літака рейсу MH370
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. Малайзія розгляне можливість відновлення пошуку зниклого літака рейсу Malaysia Airlines MH370. Про це повідомляє Reuters з посиланням на міністра транспорту Малайзії Ентоні Локі, передає УНН.
За словами міністра, пошуки будуть відновлені у разі отримання реальних пропозицій від зацікавлених компаній.
Він також запевнив, що Малайзія готова виплатити винагороду компаніям, які знайдуть сліди зниклого літака.
Нагадаємо, літак Boeing 777 з 239 людьми на борту, що летів з Малайзії в Пекін зник 8 березня 2014 року. Станом на сьогодні вдалося виявити лише кілька його уламків.
У 2017 році Австралія, Китай і Малайзія призупинили підводні пошуки MH370.