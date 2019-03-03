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Малайзія готова відновити пошуки зниклого літака рейсу MH370

Малайзія готова відновити пошуки зниклого літака рейсу MH370

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 березня. УНН. Малайзія розгляне можливість відновлення пошуку зниклого літака рейсу Malaysia Airlines MH370. Про це повідомляє Reuters з посиланням на міністра транспорту Малайзії Ентоні Локі, передає УНН.

За словами міністра, пошуки будуть відновлені у разі отримання реальних пропозицій від зацікавлених компаній.

Він також запевнив, що Малайзія готова виплатити винагороду компаніям, які знайдуть сліди зниклого літака.

Нагадаємо, літак Boeing 777 з 239 людьми на борту, що летів з Малайзії в Пекін зник 8 березня 2014 року. Станом на сьогодні вдалося виявити лише кілька його уламків.

У 2017 році Австралія, Китай і Малайзія призупинили підводні пошуки MH370.

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