Австралія, Китай і Малайзія призупинили підводні пошуки MH370
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Глибоководні пошуки літака Malaysia Airlines рейсу MH370, який зник в 2014 році з 239 людьми на борту, завершилися безрезультатно. Про це йдеться у заяві трьох країн, які беруть участь в пошуку, передає УНН з посиланням на Reuters.
"Не дивлячись на всі зусилля, використовуючи найкращі наукові дані ... під час пошуків не вдалося виявити літак", - заявили малайзійська, австралійська і китайська влада в заяві.
Як повідомили три країни, останнє пошукове судно покинуло зону пошуків у вівторок після обстеження території площею 120 тис. кв км морського дна в Індійському океані, який був центром майже трирічних пошуків.
Малайзія, Австралія і Китай домовилися в липні призупинити пошуки, якщо літак або нові докази не будуть знайдені після перевірки території.
Єдиними підтвердженими знайденими слідами літака були три уламки, вимиті на острів Маврикій, французький острів Реюньйон і острів біля узбережжя Танзанії.
30 інших уламків, знайдені там, а також на пляжах в Мозамбіку, Танзанії і Південній Африці, ймовірно, були частинами літака.