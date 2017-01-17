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Австралія, Китай і Малайзія призупинили підводні пошуки MH370

Австралія, Китай і Малайзія призупинили підводні пошуки MH370

Київ • УНН

 • 9313 перегляди

КИЇВ. 17 січня. УНН. Глибоководні пошуки літака Malaysia Airlines рейсу MH370, який зник в 2014 році з 239 людьми на борту, завершилися безрезультатно. Про це йдеться у заяві трьох країн, які беруть участь в пошуку, передає УНН з посиланням на Reuters.

"Не дивлячись на всі зусилля, використовуючи найкращі наукові дані ... під час пошуків не вдалося виявити літак", - заявили малайзійська, австралійська і китайська влада в заяві.

Як повідомили три країни, останнє пошукове судно покинуло зону пошуків у вівторок після обстеження території площею 120 тис. кв км морського дна в Індійському океані, який був центром майже трирічних пошуків.

Малайзія, Австралія і Китай домовилися в липні призупинити пошуки, якщо літак або нові докази не будуть знайдені після перевірки території.

Єдиними підтвердженими знайденими слідами літака були три уламки, вимиті на острів Маврикій, французький острів Реюньйон і острів біля узбережжя Танзанії.

30 інших уламків, знайдені там, а також на пляжах в Мозамбіку, Танзанії і Південній Африці, ймовірно, були частинами літака.

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