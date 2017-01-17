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Австралия, Китай и Малайзия приостановили подводные поиски MH370

Австралия, Китай и Малайзия приостановили подводные поиски MH370

Киев • УНН

 • 9313 просмотра

КИЕВ. 17 января. УНН. Глубоководные поиски самолета Malaysia Airlines рейса MH370, который исчез в 2014 году с 239 людьми на борту, завершились безрезультатно. Об этом говорится в заявлении трех стран, участвующих в поиске, передает УНН со ссылкой на Reuters.

"Несмотря на все усилия, используя лучшие научные данные ... во время поисков не удалось обнаружить самолет", - заявили малазийская, австралийская и китайские власти в заявлении.

Как сообщили три страны, последнее поисковое судно покинуло зону поисков во вторник после обследования территории площадью 120 тыс. кв км морского дна в Индийском океане, который был центром почти трехлетних поисков.

Малайзия, Австралия и Китай договорились в июле приостановить поиски, если самолет или новые доказательства не будут найдены после проверки территории.

Единственными подтвержденными найденными следами самолета были три обломка, вымытые на остров Маврикий, французский остров Реюньон и остров у побережья Танзании.

30 других обломков, найденные там, а также на пляжах в Мозамбике, Танзании и Южной Африке, вероятно, были частями самолета.

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