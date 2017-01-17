Австралия, Китай и Малайзия приостановили подводные поиски MH370
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. Глубоководные поиски самолета Malaysia Airlines рейса MH370, который исчез в 2014 году с 239 людьми на борту, завершились безрезультатно. Об этом говорится в заявлении трех стран, участвующих в поиске, передает УНН со ссылкой на Reuters.
"Несмотря на все усилия, используя лучшие научные данные ... во время поисков не удалось обнаружить самолет", - заявили малазийская, австралийская и китайские власти в заявлении.
Как сообщили три страны, последнее поисковое судно покинуло зону поисков во вторник после обследования территории площадью 120 тыс. кв км морского дна в Индийском океане, который был центром почти трехлетних поисков.
Малайзия, Австралия и Китай договорились в июле приостановить поиски, если самолет или новые доказательства не будут найдены после проверки территории.
Единственными подтвержденными найденными следами самолета были три обломка, вымытые на остров Маврикий, французский остров Реюньон и остров у побережья Танзании.
30 других обломков, найденные там, а также на пляжах в Мозамбике, Танзании и Южной Африке, вероятно, были частями самолета.