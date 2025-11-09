Малави обвиняет Россию в эксплуатации африканских девушек на военных заводах

Власти Малави начали расследование сообщений о том, что молодых женщин из страны обманом завербовали для работы на российских предприятиях военно-технического направления, в частности в сборке "шахедов".

Детали

Депутаты парламента Малави, страны на востоке Африки, пытаются выяснить, как молодые гражданки страны оказались в зоне "Алабуга" в России, где идет сбор БПЛА, в частности "шахедов"

В Малави выяснили, что девушки ехали в РФ для обучения в образовательных учреждениях. Но как выяснилось впоследствии, по меньшей мере две гражданки, попавшие в Россию, в итоге не смогли выехать обратно.

Речь идет о человеческих жизнях, поэтому мы должны помочь. Тех, кто помогал им с переездом ради стипендий или работы, необходимо найти - заявил изданию Nyasa Times депутат парламента Малави.

Справка

По данным Nyasa Times, речь идет о так называемой программе "Алабуга Страт", которая предлагает молодым девушкам из разных стран мира пройти профессиональное обучение и начать карьеру на оборонных предприятиях РФ. Организаторы обещают помочь с переездом в страну-агрессор, обеспечить корпоративным жильем и заработной платой более 100 тыс. рублей.

Напомним

Россия привлекает молодежь из Африки, Азии и Латинской Америки для производства ударных дронов в особой экономической зоне "Алабуга". Им обещают высокие зарплаты, но заставляют собирать дроны, которые используются для ударов по Украине, заявляла Служба внешней разведки Украины.

