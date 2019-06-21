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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Малая приватизация принесла Украине более 1 млрд грн

Киев • УНН

 • 9407 просмотра

КИЕВ. 21 июня. УНН. За десять месяцев малая приватизация принесла Украине более 1 млрд грн. Об этом заявил министр экономического развития и торговли Степан Кубив во время часа вопросов к правительству, передает корреспондент УНН.

Малая приватизация принесла Украине более 1 млрд грн

“За 10 месяцев малая приватизация принесла государству 1 млрд 60 млн грн. Работает два новых порталы для общественного контроля за использованием международной технической помощи государственным предприятия. Каждый желающий может зайти на сайт со своего смартфона и посмотреть онлайн информациию, финансы и состояние 3,5 тысяч государственных предприятий”, — сказал Кубив.

Он добавил, что скоро эту информацию дополнят финансовой отчетности в электронном формате.

Как сообщал УНН, с начала года малая приватизация принесла Украине около 190 млн грн.

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