Малая приватизация принесла Украине более 1 млрд грн
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. За десять месяцев малая приватизация принесла Украине более 1 млрд грн. Об этом заявил министр экономического развития и торговли Степан Кубив во время часа вопросов к правительству, передает корреспондент УНН.
“За 10 месяцев малая приватизация принесла государству 1 млрд 60 млн грн. Работает два новых порталы для общественного контроля за использованием международной технической помощи государственным предприятия. Каждый желающий может зайти на сайт со своего смартфона и посмотреть онлайн информациию, финансы и состояние 3,5 тысяч государственных предприятий”, — сказал Кубив.
Он добавил, что скоро эту информацию дополнят финансовой отчетности в электронном формате.
Как сообщал УНН, с начала года малая приватизация принесла Украине около 190 млн грн.